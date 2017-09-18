وقع وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره البريطاني مايكل فالون، في الدوحة، امس، اتفاقا تشتري بموجبه قطر 24 طائرة «تايفون» حديثة من بريطانيا. وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، في بيان، إن اجتماعا ثنائيا ضم الوزيرين القطري والبريطاني «بحثا خلاله مجالات التعاون العسكري ومستجدات المنطقة».



وأضافت أنه «تم كذلك التوقيع من الطرفين على خطاب نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون والدعم التبادل في المجالين العسكري والتقني، ويتضمن كذلك على سعي وزارة الدفاع نحو شراء 24 طائرة تايفون حديثة بكامل عتادها». وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن «رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، امس بحث مع وزير الدفاع البريطاني القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الخليجية».