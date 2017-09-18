تعهدت الولايات المتحدة وروسيا بتهيئة الظروف اللازمة لدفع مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2254) المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان لها، إن ذلك جاء خلال مباحثات اجراها وزير الخارجية الاميركي تيكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مساء امس الاحد على هامش اجتماعات الدورة ال 72 للجمعية العامة للامم المتحدة التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء بحضور اكثر من 90 رئيس دولة وحكومة.



واضافت ان الطرفين أكدا خلال اللقاء التزامهما " بوقف العمليات العسكرية في سوريا والحد من العنف".