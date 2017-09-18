وقع وزير الدفاع القطري على خطاب نوايا لشراء 24 طائرة تايفون من مجموعة (بي.إيه.إي سيستمز) البريطانية للصناعات الدفاعية .

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن خطاب النوايا يشمل اعتزام الوزارة شراء 24 طائرة تايفون حديثة بكل معداتها.



وأوضحت الوكالة أن وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد العطية، وقع على الاتفاق مع نظيره البريطاني مايكل فالون. في وقت ذكرت فيه وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها، "سيكون هذا أول عقد دفاعي كبير مع قطر أحد الشركاء الإستراتيجيين للمملكة المتحدة" ،مضيفة أن المحادثات بشأن الاتفاق استغرقت سنوات.



وأضاف البيان "نأمل أيضا أن يساعد هذا في تعزيز الأمن بالمنطقة عبر كل الحلفاء بالخليج".



والطائرة يوروفايتر تايفون مشروع مشترك بين (بي.إيه.إي) وإيرباص الفرنسية وشركة ليوناردو الإيطالية التي كانت تعرف من قبل باسم فنميكانيكا ويوفر 40 آلاف وظيفة تقريبا في بريطانيا.



ولم يقدم أي من البيانين معلومات عن تكلفة الصفقة. وكانت الشركة البريطانية اتفقت في العام 2014 على بيع السعودية 72 طائرة تايفون في صفقة بقيمة 4.43 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).



كان فالون قال :إن الحكومة البريطانية ستساعد (بي.ئي.إي سيستمز) في بيع المزيد من طائرات تايفون بعقود حكومية.

وتلقت الشركة عددا قليلا من الطلبيات على شراء تايفون العام الجاري مقارنة بالطائرة المنافسة رافال التي تنتجها داسو الفرنسية التي أبرمت اتفاقات مع مصر وقطر.



ووقعت قطر أيضا على صفقة في يونيو حزيران لشراء طائرات إف-15 من شركة بوينج الأمريكية مقابل 12 مليار دولار وأبرمت صفقة بخمسة مليارات يورو (6 مليارات دولار) مع إيطاليا لشراء سبع سفن حربية.