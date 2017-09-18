وصل وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، إلى بغداد صباح اليوم الاثنين، في إطار زيارة رسمية (غير محددة المدة)، لبحث ملف الحرب ضد تنظيم "داعش" والأوضاع السياسية.



وقال مصدر في مكتب وزير الخارجية العراقي ، إن "وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، استقبل وزير الدفاع البريطاني في مطار بغداد الدولي صباح اليوم"، مؤكداً أن "فالون سيلتقي عددا من المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية لبحث ملف الحرب على تنظيم داعش في إطار الزيارة".



وأوضح المصدر أن "فالون سيطرح أيضا موقف بلاده الرافض لاستفتاء الانفصال الكردي المزمع إجراؤه في الـ25 من الشهر الجاري من قبل إقليم الكردي".



وتعد زيارة وزير الدفاع البريطاني الثانية له خلال اقل من عام، حيث أجرى زيارة رسمية إلى بغداد في فبراير الماضي.

من جهتها، أكدت السفارة البريطانية في بغداد اليوم الاثنين، في بيان لها، إن "فالون سيؤكد للمسؤولين العراقيين دعم بلاده المستمر للعراق في حربه ضد تنظيم داعش اضافة لبحث التطورات السياسية التي يشهدها العراق".



وأضاف البيان أنه" سيتم خلال اللقاءات ايضا البحث في التعاون الثنائي بين البلدين".



وبريطانيا هي أحد أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.