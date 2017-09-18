بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، "زيادة مستوى التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين للتصدي للمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب".

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر إقامة السيسي، في نيويورك على هامش حضورهما اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للرئاسة المصرية اليوم الإثنين.



ووفق البيان فإن "اللقاء تطرق إلى بحث القضايا والملفات العربية والإقليمية والموضوعات المطروحة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالأزمات القائمة بالمنطقة".



وأكد السيسي، على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة تطويرها في شتى المجالات في ظل ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات تستلزم تضافر كافة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك".



بدوره، نوه بن زايد، بـ"أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين، والتكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات ​تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية".