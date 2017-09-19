اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان البيروقراطية تعرقل عمل الامم المتحدة، مؤكدا دعمه الاصلاحات التي يقوم بها الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة في اليوم الاول من اعمال الجمعية العامة السنوية للمنظمة الأممية امس ان «على الامم المتحدة ان تركز في شكل اكبر على الناس وفي شكل اقل على البيروقراطية».

ويتهم الرئيس الأميركي الأمم المتحدة بأنها أصبحت «ناديا يلتقي فيه الناس ويحدثون ويقضون وقتا طيبا»، وأن نفقاتها أصبحت «خارجة عن السيطرة».

وتتعامل فرنسا وروسيا ببرود مع المبادرة الأميركية لإصلاح المنظمة الدولية، وسط مخاوف من أن الإدارة الأميركية تركز على خفض النفقات أكثر من تحسين أداء الأمم المتحدة.

وأعلن مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أنه يبدو من المستبعد أن توقع روسيا على مبادرة يدعمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصلاح الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن نيبينزيا القول إن هناك افتقارا للحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الإصلاحات المقترحة.

وتتركز أنظار نحو 130 زعيما من حول العالم على ترامب الذي أثارت أجندته تحت عنوان «أميركا أولا» مخاوف الحلفاء والأعداء على حد سواء.

وسيجلس ديبلوماسيو كوريا الشمالية في الصف الأول بالجمعية العامة عندما يلقي ترامب كلمته، اليوم، حيث سيتناول أزمة متصاعدة تبادلت فيها واشنطن وبيونغ يانغ التهديد باللجوء للعمل العسكري.