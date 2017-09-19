فازت زوجة رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف بمقعده في البرلمان في انتخابات فرعية يراها مراقبون اختبارا لمدى الدعم الذي تحظى به أسرة شريف قبل الانتخابات العامة المقررة في العام 2018.

وبحسب مسؤولين من حزب شريف شاركوا في الفرز فقد فازت كلثوم بنحو 53.5% من الأصوات.

وقالت مريم ابنة شريف ان والدتها كلثوم فازت رغم تهديدات وخطف عمال من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جناح نواز شريف. ورغم عدم ذكرها أحدا بالاسم، الا أن مصادر بالحزب قالت انها كانت تشير إلى ترهيب من جانب أطراف في الجيش الباكستاني

. واوضحت مريم في خطاب أمام أنصار الحزب المحتفلين «هذا ليس نصرا عاديا. لم نهزم فقط من كانوا في الميدان ولكن أيضا غيرهم ممن لا نراهم».