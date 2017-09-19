اشتدت قوة الإعصار ماريا ليصبح من الفئة الخامسة مما ينذر "بكارثة محتملة" عند وصوله إلى جزر الكاريبي التي لا تزال تعاني من آثار الإعصار ايرما ما أجبر الناس على إخلاء منازلهم وسط رياح عاتية وأمطار غزيرة.ووصل الإعصار الذي بلغ الدرجة القصوى اليابسة إلى جزيرة دومينيكا الكاريبية حوالى الساعة 1,15 ت غ مع رياح عنيفة بقوة 257 كلم بالساعة، بحسب مركز مراقبة الأعاصير الأميركي.

وقال المركز إن عاصفة "خطيرة" تندفع بقوة وأمواجا عاتية وفيضانات وسيول تهدد جزر ليوارد التي تشمل المارتينيك وبورتوريكو والجزر العذراء البريطانية.

وكان المركز قد نبه في وقت سابق إلى وجوب "تسريع وإتمام الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات" فيما كانت عين العاصفة تقترب من دومينيكا.