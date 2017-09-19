أفادت وكالة "الأناضول" التركية بوصول قافلة تعزيزات عسكرية تركية جديدة اليوم الثلاثاء، إلى ولاية كليس الجنوبية الحدودية مع سورية.

وأوضحت أن القافلة تتألف من عدد من المركبات، وتوجهت باتجاه الشريط الحدودي، حيث سيتم نشر التعزيزات في المنطقة.

ونقلت عن مصادر عسكرية أن القافلة تحركت وسط تدابير أمنية مشدّدة بمرافقة طواقم الدرك، وستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود.

وكانت تعزيزات سابقة وصلت إلى المنطقة قبل أيام قليلة.

وربط البعض بين إرسال التعزيزات واتفاق تركيا وروسيا على إعلان منطقة خفض للتصعيد في إدلب.