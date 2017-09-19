شارك وزراء خارجية قطر والسعودية ومصر في الاجتماع الوزاري حول سوريا، بنيويورك مساء الإثنين، فيما يعد أول اجتماع يضم وزير خارجية قطر مع نظرائه من الدول المقاطعة لها منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية في بيان، بثه على موقع الوزارة الإلكتروني، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، شارك في الاجتماع الوزاري حول سوريا، وذلك على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع - حسب البيان- مبادرات تخفيف حدة التصعيد في سوريا، وجهود المفاوضات السياسية، والجهود المبذولة لتحرير الأراضي السورية من داعش.

كما ناقش الاجتماع احتياجات الاستقرار والمساعدة الإنسانية لفترة ما بعد داعش.

وبث الموقع الإلكتروني صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع ظهر فيها أيضا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والمصري سامح شكري.

وكان لافتا في الصورة وقوف كلا من الجبير وآل ثاني جنبا إلى جنب في الصورة الجماعية.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.