قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ اليوم الثلاثاء ان بلاده لن تسمح بفرض "سياسة الأمر الواقع" في شمال العراق.

وتعهد بوزداغ في كلمة بجامعة (بوزوك) بمدينة (يوزغات) وسط تركيا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد عملية استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق والمقرر في ال 25 من سبتمر الحالي.

وقال ان "العالم وتركيا وقفا ضد الاستفتاء حتى العرب والتركمان والأكراد في المنطقة رفضوا أيضا العملية" مضيفا أنه "رغم المعارضة الكبيرة يبدو ان العقلية المريضة في شمال العراق مصممة على اجراء الاستفتاء".

وأشار الى ان تركيا كانت دائما تدعم اقليم كردستان العراق من خلال علاقات حسن الجوار والتعاون الاقتصادي مؤكدا "مواصلة انقرة بذلك اذا استمرت اربيل بعلاقات حسن النوايا وألغت الاستفتاء".