غوتيريس يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد الروهينغا

خلا خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأول أمام الأمم المتحدة من «مفاجآت» كان يترقبها العالم خلافا لما اعتاد عليه منذ ترشحه للرئاسة الاميركية.

وطرحت كلمته أمام الدورة الـ 72 من اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقفه التقليدية كان اعرب عنها مسبقا، مطلقا التهديدات لخصومه التقليديين في كوريا الشمالية وايران وڤنزويلا، وجدد التزامات سبق أن اطلقها في حملته الانتخابية بجعل «أميركا أولا»، وحذر اعداءها من انه سيجعل جيشها «الأقوى في التاريخ».

وندد الرئيس الاميركي بـ «الدول المارقة» وقال انها تشكل تهديدا «لباقي الامم ولشعوبها».

ووصف ترامب في خطابه ايران بأنها «دولة مارقة» و«ديكتاتورية فاسدة»، معتبرا الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى أنه «معيب» في مؤشر جديد على عزمه إلغاء هذا الاتفاق او إعادة النظر فيه.

كما اكد ترامب ان النظام العالمي اساسه بلدان «مستقلة» و«قوية»، مدافعا بذلك على نظام عالمي متعدد الأطراف.

وقال «طالما انا في هذا المنصب فسأدافع عن مصالح اميركا وأضعها قبل اي مصلحة اخرى، ولكن مع وفائنا بالتزاماتنا ازاء دول اخرى ندرك انه من مصلحة الجميع السعي الى مستقبل تكون فيه كل الدول ذات سيادة ومزدهرة وآمنة».

وهاجم الرئيس الاميركي بشدة كوريا الشمالية واصفا نظامها بانه «شرير» وتوعد بـ«تدمير كامل» لهذا البلد في حال هدد الدول المجاورة له.

وسخر من زعيمها كيم جونغ أون واصفا اياه بـ«رجل الصواريخ» معتبرا أنه يقود «مهمة انتحارية».

ووصف الاتفاق النووي مع ايران بـ«المعيب» بحق بلاده، وتابع «الولايات المتحدة لديها قوة كبرى وتتحلى بالصبر لكن اذا اضطرت للدفاع عن نفسها او عن حلفائها، فلن يكون امامنا من خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل».

ومضى يقول ان «الولايات المتحدة مستعدة وجاهزة وقادرة» على الرد عسكريا على كوريا الشمالية «ولكن نأمل ألا نضطر لذلك».

كما حذر ترامب الدول التي «لا تقوم بمبادلات تجارية مع مثل نظام كهذا فحسب ولكن تمد ايضا بالسلاح وتوفر دعما ماليا لدولة تهدد بإغراق العالم في نزاع نووي».

وفي كلمته بمشاركته الأولى ايضا، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترامب ودافع بشدة على الاتفاق النووي الإيراني «الجيد» قائلا إن أولئك الذين لا يحترمونه لا يتسمون بـ«المسؤولية»، مضيفا «سيكون التخلي عنه خطأ جسيما وعدم احترامه أمرا غير مسؤول لأنه اتفاق جيد ضروري لإحلال السلام في وقت لا يمكن فيه استبعاد حدوث حريق جهنمي».

وذكر ماكرون أنه أوضح ذلك لترامب وللرئيس الإيراني حسن روحاني عندما التقى بهما أمس الأول.

كما أكد ماكرون ان اتفاق باريس المناخي «لن يتم التفاوض عليه مجددا»، مشددا في الوقت نفسه على ان الباب «مفتوح دائما» امام واشنطن للعودة الى الاتفاق الذي اعلن رئيسها دونالد ترامب انسحابها منه.

كما اتهم المجتمع الدولي بالفشل الجماعي في التعامل مع الصراع في سورية، وأضاف: «الشعب السوري عانى بالقدر الكافي لجعل المجتمع الدولي يعترف بفشله الجماعي».

وتابع ماكرون أن «من الضروري أن نتحرك صوب اتفاق سياسي».

واعتبر محادثات الاستانة «منطقية لكنها ليست كافية»، لافتا إلى أن هذه المحادثات يفترض فيها أنها تكملة لمفاوضات السلام التي قادتها الأمم المتحدة في جنيڤ، واصفا استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية بأنه «خط أحمر» بالنسبة لفرنسا.

بدوره، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة من فقدان ثقة المجتمع الدولي في حال تخليها عن الاتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي.

وتساءل روحاني في مقابلة مع قناة ان بي سي «بعد سيناريو محتمل كهذا، اي بلد سيكون مستعدا للجلوس الى الطاولة مع الولايات المتحدة والتحدث عن القضايا الدولية؟».

واكد روحاني انه اذا اراد ترامب التخلي عن الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي تم التوصل اليه في 2015، فان ايران ستستأنف نشاطاتها النووية السابقة التي طالما أصرت على انها تهدف الى تلبية حاجاتها للطاقة.

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس استهل الجلسة بكلمة تناولت اهم الملفات المشتعلة على الساحة الدولية، وقال العالم يواجه مجموعة من التحديات الخطيرة، منها تصاعد عدم الأمن وتزايد عدم المساواة وانتشار الصراع والتغير المناخي، داعيا إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وعرض غوتيريس تقريره السنوي أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن المنظمة الدولية تواجه تحديات خطيرة والشعوب تعاني من الظلم والمجاعات، وأعلن تأسيس مجلس للوساطة في الأمم المتحدة للمساهمة في حل النزاعات.

كما دعا الى وقف العمليات العسكرية البورمية ضد اقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

مجلس الشيوخ الأميركي يقر زيادة الإنفاق العسكري إلى 700 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع قانونا يجيز انفاقا عسكريا بقيمة 700 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بميزانية عام 2017 وتقريبا أكثر بـ 5% مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.



ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الانفاق على مقاتلات إف-35 والسفن الحربية ودبابات إبرامز، كما ويزيد رواتب العسكريين 2.1%، ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لادماج النساء في قوات الدفاع الوطني.

تخبط فريق الرئيس ترامب في مواجهة تحقيقات موللر عن صلاتهم بروسيا

واشنطن - أحمد عبدالله



فيما يحاول الرئيس الاميركي دونالد ترامب مواصلة عمله على قمة السلطة التنفيذية في واشنطن، فإنه مع طاقمه المقرب يخصصون ساعات كل يوم لمناقشة سبل مواجهة التحقيق الخاص الذي يتناول مزاعم وجود علاقة ما بينهم جميعا وبين السلطات الروسية هدفت الى حسم السباق الرئاسي الذي انتهى الى وضعهم في البيت الأبيض.



ومع اتساع دائرة التحقيقات تتحول مخاوف طاقم الرئيس الى هواجس بقرب مثولهم امام القضاء، لاسيما ان المحقق الخاص روبرت موللر يدير تحقيقه نحو تلك الوجهة.



وفي آخر حلقات مطاردة موللر للأدلة في تحقيقه، بدا ان مقربين من ترامب يمكن ان يصبحوا عبئا عليه.



فقد رصد صحافي يعمل في نيويورك تايمز نقاشا بين عدد من محامي ترامب في مطعم عام في واشنطن كان اثنان منهم وهما تاي كوب وجون دود يتحدثان فيه بصوت عال، وكشفا تفاصيل الاستراتيجية التي وضعها طاقم ترامب لمواجهة تحقيق موللر.



وخلال النقاش افصح كوب عن خلافه مع محامين آخرين يعملون ضمن الطاقم القانوني لترامب الذي خصصه الرئيس لمواجهة موللر.

وهاجم كوب خلال النقاش كبير محامي ترامب قائلا انه ربما يكون جاسوسا يعمل لحساب خصوم ترامب وأنه قد اخفى عن زملائه وثيقتين مهمتين لمسار التحقيق.



وبينما يعد نقاش المحامين لأمور تتعلق بجهودهم بصورة علنية امرا استثنائيا، فان احد ابرز مساعدي ترامب السابقين وهو الجنرال مايكل فلين اعلن عن عجزه عن سداد فواتير محاميه هو وابنه الذي يسمى أيضا مايكل فلين والذي ورطته التحقيقات في قضية الاتصالات بروسيا.