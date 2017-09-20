اكد مجلس الوزراء الفلسطيني أمس جاهزية الحكومة لتسلم مهامها في قطاع غزة والقيام بواجباتها تجاه الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، بعد دعوة حماس لها للعودة الى القطاع وحلها اللجنة الإدارية الخاصة بإدراة شؤونه.

وأضاف المجلس في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله ان الحكومة على استعداد لتسلم مسؤولياتها في القطاع واصفا اعلان (حماس) بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وطالب البيان القيادة المصرية التي رعت التفاهمات مع (حماس) بالمتابعة الحثيثة لكافة الخطوات وصولا الى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

وجدد المجلس دعوة الجميع الى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية وبذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة اضافة الى انجاز تطلعات الشعب وطموحاته بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.

في غضون ذلك، وصل وفد قيادي من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، العاصمة الروسية موسكو أمس، لبحث «آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية».

وقالت الحركة، في تصريح صحافي نقلته الأناضول: «وصل وفد من حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، وقيادات أخرى، إلى العاصمة الروسية موسكو».

وأضافت: «الوفد سيجري عدة لقاءات مع مسؤولين روس، وتأتي الزيارة في سياق تعزيز العلاقات بين الحركة وروسيا».

وأوضحت حركة «حماس» إلى أنه خلال الزيارة «سيتم مناقشة تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات المصالحة الوطنية، والدور الروسي المأمول في القضية الفلسطينية».