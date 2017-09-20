وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع امس مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اتفاقية للتعاون العسكري والأمني.



وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة آليات التنسيق المشترك في المجال الدفاعي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمكافحة.



بعد ذلك، وقع ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية.



وقد حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع والسفير البريطاني لدى المملكة، سايمون كوليس، وعدد من المسؤولين العسكريين في المملكة المتحدة.