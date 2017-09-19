قال أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن قطر تدير حياتها حالياً بنجاح بفضل وجود معابر ليس لدول الحصار سيطرة عليها.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة".

وأوضح أن الدول المحاصرة لم تتراجع رغم القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية(قنا)".

ولفت أمير دولة قطر إلى أن القرصنة تمت لأهداف سياسية مبيتة أعقبتها قائمة إملاءات سياسية تمس بالسيادة ، لافتا الى ان قطر عانت من حملة تحريض إعلامية شاملة تم أعدادها مسبقا .واستطرد : لاتوجد أدلة على الاتهامات التي تم توجيهها لقطر".

وأعرب عن تقديره لوساطة سمو أمير دولة الكويت ،الشيخ صباح الأحمد ، وكذلك الدول التي شجعت تلك الوساطة،في اشارة إلى وساطة الكويت في الازمة بين قطر والسعودية والبحرين والإمارات ومصر. وقال"أدعو لحوار غير مشروط قائم على احترام السيادة".

وذكر أن قطر كافحت الإرهاب ويشهد على ذلك المجتمع الدولي باسره ،ومازالت تكافحه وتساهم في تجفيف منابعه.

ودعا إلى حوار بناء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على اساس المصالح المشتركة، مؤكدا وحدة اليمن وتبني الحوار والحل السياسي لانهاء الازمة في البلاد.

وحول ليبيا، قال أمير دولة قطر "علينا مساندة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا في مساعيها لاعادة الاستقرار