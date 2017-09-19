وقع زلزال قوته 7.4 درجة في المكسيك اليوم الثلاثاء وهز المباني في العاصمة مكسيكو سيتي ودفع الناس للخروج إلى الشوارع.

ووقع الزلزال بعد ساعات فقط من مشاركة كثيرين في تدريبات على مواجهة الزلازل في شتى أنحاء المكسيك في الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي قتل آلاف الأشخاص في مكسيكو سيتي عام 1985.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرقي أتنسينجو في ولاية بويبلا بوسط المكسيك على عمق 51 كيلومترا.

وقال لويس فيلبي بوينتي رئيس وكالة الحماية المدنية المكسيكية على حسابه على تويتر إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وهز زلزال بلغت قوته 8.1 درجة المكسيك في وقت سابق من الشهر الجاري مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 98 شخصا.