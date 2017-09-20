أسفرت جولة تفتيشية لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي عن رفع 386 مترا مكعبا من الأنقاض ومخلفات الأشجار والمزروعات و65 سيارة وقاربا مهملا.

وأوضح مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق د.سعد الجلاوي أن الجولة أسفرت كذلك عن تحرير9 مخالفات نظافة، كما تم خلالها كنس وتنظيف 160 شارعا فرعيا ورئيسيا، الى جانب غسيل وتبديل 191 حاوية ووضع 110 ملصقات على السيارات المهملة والسكراب.

ودعت إدارة العلاقات العامة في البلدية أصحاب السيارات المهملة والمعروضة للبيع لضرورة رفعها، مؤكدة أن البلدية لن تتهاون برفعها بعد انتهاء الإجراءات القانونية حيالها.