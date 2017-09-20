بحث نائب الرئيس الامريكي مايك بنس مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي سياسة الولايات المتحدة في جنوب آسيا.

وقال البيت الابيض في بيان مساء امس الثلاثاء ان بنس وعباسي بحثا في نيويورك سبل تعاون باكستان مع الولايات المتحدة لتعزيز الامن والاستقرار في جنوب آسيا.

واضاف ان "بنس اكد رؤية الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأن باكستان ستجني الكثير حال تعاونها مع الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة".

وكان ترامب قال في الشهر الماضي ان المنظمات الارهابية تتواجد بشكل كبير في افغانستان وباكستان مشيرا الى انه "سيغير نهجه" تجاه باكستان وسيخفض بشكل فعال التهديدات الارهابية في المنطقة.