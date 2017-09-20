حذر مسؤول بارز في شرطة مكافحة الارهاب في استراليا الاربعاء من هجوم كبير "لن يكون بالامكان تفاديه" في استراليا ونبه الى ان "أي شيء قد يحدث في أي وقت".

وتقول السلطات الاسترالية انها منعت وقوع 13 هجوما ارهابيا على اراضيها في السنوات القليلة الماضية، بينها مخطط في تموز/يوليو كان يهدف بحسب المعلومات إلى إسقاط طائرة باستخدام غاز سام او قنبلة يدوية الصنع مخبأة في آلة لفرم اللحمة.

ونشرت كانبيرا الشهر الماضي ايضا استراتيجية وطنية لمساعدة منظمي الفعاليات على منع وقوع هجمات ارهابية صدما بسيارات قد تستهدف أماكن عامة مزدحمة في اعقاب هجمات دامية في اوروبا.

وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان للصحيفة ان حكومتها "تقوم بكل ما بوسعها للحفاظ على سلامة المواطنين إلى أقصى درجة ممكنة".

ووقعت عدة هجمات ارهابية في سيدني في السنوات القليلة الماضية منها هجوم على مقهى عام 2014 قتل فيه اثنان من الرهائن.



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