القبض على مشتبه به ثالث في تفجير قطار أنفاق في لندن

رفع الطوق الأمني عن قسم من "الحي المالي " بعد التأكد من عدم وجود ما يثير الشكوك

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء إنها رفعت الطوق الأمني عن قسم من الحي المالي في مدينة لندن بعد التأكد من عدم وجود ما يثير الشكوك.

وكانت الشرطة قد عزلت في وقت سابق قسم من منطقة مورجايت وليفربول ستريت بعد الإبلاغ عن وجود طرد مريب.



وقالت شرطة مدينة لندن في تغريدة على تويتر "كل شيء على ما يرام في مورجايت. شكرا على صبركم. تم رفع الحواجز".



وأشارت صحيفة الاندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني إلى أن رجال شرطة مسلحين وفرق تفكيك العبوات الناسفة يجوبون المنطقة.

وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجلين اليوم ، في سياق التحقيق في الاعتداء بقنبلة يدوية الصنع الذي وقع في قطار مترو في لندن الجمعة، ما يرفع عدد الموقوفين إلى خمسة.

وأوقف الرجلان وعمرهما 48 و30 عاما في ظل قوانين مكافحة الإرهاب الاربعاء قرابة الساعة 5,10 (4,10 ت غ) في نيوبورت في ويلز، بحسب ما أوضحت شرطة لندن في بيان، وتجري عمليتا دهم في هذه المدينة حيث أوقف مشتبه به الثلاثاء.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به ثالث فيما يتصل بتفجير قنبلة بقطار أنفاق في غرب لندن الأسبوع الماضي مما أسفر عن إصابة 30 شخصا.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إنها ألقت القبض على المشتبه به البالغ من العمر 25 عاما الليلة الماضية في نيوبورت في ويلز



. وأضافت أنها تبحث أيضا عن عنوان آخر في البلدة.



وكان اثنان آخران قد ألقي القبض عليهما فيما يتصل بالهجوم ولا يزالان محتجزين.



وقال دين هايدون قائد وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن "لدينا الآن ثلاثة رجال في الحجز، والبحث مستمر عن عنوان رابع. تجري تحريات مكثفة لتحديد الحقائق خلف الهجوم كاملة".

كانت قنبلة بدائية الصنع قد انفجرت يوم الجمعة خلال ساعة الذروة الصباحية في قطار أنفاق مزدحم بمحطة بارسونز جرين مما أطلق ألسنة اللهب في العربة.

وألقت الشرطة يوم السبت القبض على شاب عمره 18 عاما في دوفر بجنوب شرق انجلترا وعلى آخر عمره 21 عاما في غرب لندن.

ولقي 36 شخصا مصرعهم في هجمات شنها متشددون في بريطانيا هذا العام.













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