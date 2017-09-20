وطقس نهار الخميس حار ورطب نسبياً ..والعظمى 45درجة

توقت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الأربعاء استمرار درجات الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف في الأيام المقبلة.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الإدارة ضرار العلي، ان منخفض الهند الموسمي لا زال مؤثرا في المنطقة يصاحبه كتلة هوائية رطبة لا سيما على السواحل مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بصفة عامة وتشكل فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة.

وذكر ان الطقس نهار غد الخميس سيكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية على أغلب المناطق وجنوبية شرقية على السواحل خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و 45 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي فيما يكون البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين قدم واربع اقدام.

وأضاف ان الطقس مساء الخميس سيكون رطبا على المناطق الساحلية وحارا نسبيا لان الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و 32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و 28 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين قدمين واربع اقدام.

وتوقع العلي طقسا حارا ورطبا نهار الجمعة المقبل لا سيما على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 41 و 43 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج من قدم الى اربع اقدام.

وأشار الى استمرار الطقس الحار نسبيا والرطب نسبيا على السواحل مساء الجمعة تكون الرياح خلاله متقلبة الاتجاه الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و 26 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين قدم واربع اقدام.

وعن الأحوال الجوية السبت المقبل قال العلي ان الأجواء تستمر حارة نهارا مع رياح جنوبية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 12 و 35 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و 44 درجة مئوية وسيكون البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه يتراوح من قدمين الى خمس اقدام.

وأضاف ان الطقس مساء السبت سيكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 12 و 32 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و 26 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل يتراوح ارتفاع الموج خلاله ما بين قدمين واربع اقدام.