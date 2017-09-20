نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله إن بلاده ستبحث فرض عقوبات على إقليم كردستان العراق بسبب اعتزامه إجراء استفتاء على الاستقلال.

وصعدت تركيا أمس الثلاثاء موقفها المعارض لاستفتاء الأكراد على الاستقلال عن العراق وصوبت مدافع الدبابات وقاذفات الصواريخ تجاه حدودها الجنوبية قائلة إن تقسيم جارتها قد يؤدي إلى صراع عالمي.



وقال إردوغان أثناء حضوره جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء إن الاستفتاء قد يثير صراعات جديدة في الشرق الأوسط.



وفي حديث إلى الصحفيين أمام فندقه، قال إردوغان إن مجلس الأمن القومي التركي ومجلس الوزراء سيناقشان العقوبات المحتملة على شمال العراق عند اجتماعهما يوم الجمعة.



ونقلت الأناضول عن إردوغان قوله "فيما يتعلق بمجلس الأمن القومي، سننصح الحكومة بقرارنا. وفي الأثناء، سيجتمع مجلس الوزراء ويناقش هذا. سيجريان معا تقييما للأمر وسيعرضان موقفهما بشأن نوع العقوبات الذي يمكننا أن نفرضه، إن كنا سنفعل ذلك، لكنها في هذه الحالة لن تكون عادية".



ولأنقرة روابط تجارية قوية مع حكومة إقليم كردستان العراق التي تضخ مئات الآلاف من براميل النفط يوميا عبر تركيا وأقرت خططا تقدمت بها شركة روسنفت النفطية الروسية العملاقة للاستثمار في شبكة أنابيب تنقل الغاز إلى تركيا وأوروبا.



وقال إردوغان "سنعلن أفكارنا النهائية بشأن هذا الأمر بعد اجتماع مجلس الوزراء وقرار مجلس الأمن القومي".