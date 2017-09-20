جدد النائب د. محمد الحويلة المطالبة بإقرار المزايا المالية اللائقة للكوادر المساندة في العملية التعليمية بوزارة التربية لما لها من دور بالغ الأهمية في نجاح المنظومة التربوية المتكاملة.

وقال د. الحويلة: إنه سوف يعمل على إقرار مزاياهم المالية في دور الإنعقاد المقبل عبر اللجنة التعليمية البرلمانية ومن خلال التعاون مع الزملاء النواب في مجلس الأمة من أجل إقرار مزاياهم المالية المستحقة فلابد من الإرتقاء بمختلف حلقات وأركان العملية التعليمية دون تجاهل مثل هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات وشاغلي وظائف تكنولوجيا المعلومات ومصممي التقنيات بوزارة التربية جزء لاتجزأ من المنظومة التعليمية والتربوية ولا يمكن تجاهل مطالبهم والإحساس بمعاناتهم.

وشدد على ضرورة انصافهم لما يقومون به من دور بالغ الأهمية في مجال التربية النفسية والاجتماعية والتثقيفية لأبنائنا، فالمدارس ليست مجرد صفوف لتلقي المواد العلمية فقط بل هي مؤسسات للتربية والتثقيف والتوعية الاجتماعية والنفسية، وهذا ما يقوم به شاغلو الوظائف المساندة بوزارة التربية ومن ثم علينا إعطاءهم حقوقهم كاملة غير منقوصة تحقيقاً لمبدأ العدالة بين جميع عناصر المنظومة التربوية.