قالت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس اليوم الاربعاء إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة.

واضافت الدائرة في بيان صحفي ان نحو 200 متطرف اقتحموا باحات المسجد الاقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وجاءت عمليات الاقتحام بعد دعوات اطلقتها ما تسمى (منظمات الهيكل) المزعوم للمشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى اليوم وغدا بمناسبة عيد (رأس السنة العبرية).

يذكر ان باحات المسجد الاقصى تتعرض لاقتحامات يومية من قبل المتطرفين اليهوديين على شكل مجموعات متتالية