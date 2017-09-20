نفت الحكومة الألمانية اليوم الاربعاء توفر معلومات حتى الان عن تدخل روسي محتمل في الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة الاحد المقبل.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير تعليقا على اشاعات حول تدخل (الكرملين) في الانتخابات الألمانية "لا نرى اشارات الى تدخل بوتين في الحملة الانتخابية ولا نرى تأثيرا كبيرا لهذا التدخل المحتمل على نتائج الانتخابات".



واوضح ردا على سؤال بهذا الشأن "ربما عدلوا (الحكومة الروسية) عن رأيهم وربما سيأتي هذا التدخل".



وكانت الشعبة الخارجية للمخابرات الألمانية حذرت قبل بدء الحملة الانتخابية من تدخل محتمل للرئاسة الروسية في الانتخابات الألمانية الامر الذي اثار قلق الجهات الألمانية المسؤولة.

ومن المقرر ان يتوجه الناخبون الألمان الاحد المقبل الى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد سيقود بلادهم في السنوات الاربع المقبلة