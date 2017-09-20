فرج ناصر

اكد مدير عام مؤسسة المواني الكويتية الشيخ يوسف العبدالله بان المؤسسة ستطبق نظام البصمة الجديد علي موظفي المواني اعتبار من أكتوبر القادم وهو الموعد المعد لتفعيل البصمة المقررة من ديوان الخدمة المدنية

وأضاف بان المؤسسة ستطبق البصمة علي جميع موظفي الموسسة والذي يترواح أعدادهم مابين 700 و800 موظف حالنا كحال الوزارات والجهات الحكومية الآخري الملتزمة بتطبيق البصمة

وقال بان الأجهزة الخاصة بالبصمة جاهزة تماما لاستقبال الموظفين الذين سيلتزمون بتطبيق البصمة الجديدة في جميع قطاعات وإدارات الموسسة في كافة موانيها وقطاعاتها المختلفه

واشار بان موسسة المواني منشأة حيوية يتطلب مسؤولية كل موظف وبالتالي نلبي مايورد لخطة التنمية من السوق المحلي وواجبنا الالتزام بنظام البصمة للحضور والانصراف