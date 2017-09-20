دعا رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نيجيفان البارزاني اليوم الاربعاء المجتمع الدولي الى ايجاد بديل جدي للاستفتاء المزمع اجراؤه بكردستان في ال25 من الشهر الحالي.

وقالت حكومة الاقليم في بيان إن دعوة البارزاني جاءت في لقاء مع سفير ايطاليا لدى العراق ماركو كارنيلوس.

واضاف البيان ان الجانبين بحثا في اللقاء الاوضاع العسكرية في المنطقة ومستوى التنسيق بين قوات البيشمركة الكردية والايطالية التي تقوم بتدريب البيشمركة.

واوضح ان البارزاني جدد التأكيد على ان الاستفتاء هو ليس الهدف بل وسيلة للوصول الى الاهداف المرجوة وتطلعات الاكراد معتبرا انه بامكان المجتمع الدولي ان يجد بديلا جديا وخلق ارضية ملائمة لهذا الغرض.

وبحسب البيان فان الجانبين بحثا اوضاع القوة الايطالية المتمركزة في سد الموصل بهدف حماية السد والشركة الايطالية التي تعمل على صيانة وتحديث السد المذكور.