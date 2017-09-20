أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن تطلعها إلى "حكمة وحنكة" رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال الاقليم وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيدا من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه.

وقال مصدر سعودي مسؤول في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية ان المملكة تتطلع لعدم إجراء الاستفتاء المقرر اجراؤه الاثنين المقبل "تقديرا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من مخاطر وحرصا منها على تجنب أزمات جديدة في المنطقة".

ودعا المصدر الأطراف المعنية في العراق إلى الدخول في حوار لتحقيق مصالح الشعب العراقي بجميع مكوناته وبما يضمن تحقيق الأمن والسلام في العراق ويحفظ وحدته وسيادته.

وأضاف ان المملكة تدعو القادة في العراق إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الاخيرة وعدم التسرع في اتخاذ أي مواقف أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

كما دعت الى العمل وفق ما تقتضي مصلحة العراق ويحقق تطلعات الشعب العراقي بالعودة إلى الاتفاقيات الموقعة بين بغداد واربيل وأحكام الدستور العراقي.

وكانت الرياض أوفدت وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان السبت الماضي إلى إقليم كردستان حيث التقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني.

ويصر إقليم كردستان على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق في ال25 من الشهر الجاري برغم الدعوات الاقليمية والدولية الداعية الى تاجيله والبحث عن بدائل لخيار الاستقلال.