أكد رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود بارزاني أن قرار إجراء استفتاء استقلال الإقليم عن العراق يوم 25 من الشهر الجاري "نهائي ولا رجعة فيه".

وقال بارزانى - في مؤتمر صحفي أوردته - قناة (سكاى نيوز) اليوم أن "الشعب الكردستانى هو صاحب القرار فى إقامة الاستفتاء، فالقرار هو قرار شعب وليس قرار حزب أو جهة أو شخص معين" على حد قوله .

وتابع " قررنا إقامة الاستفتاء بعد انتهاك بغداد للدستور، حاولنا تكوين دولة فيدرالية في العراق ولكننا وجدنا دولة دينية طائفية لا تتفق اطلاقا مع المبادئ والأسس التى اتفقنا عليها مع بغداد ".

وأوضح بارزانى أن قضية الاستقلال أصبحت قضية سياسية دولية، يتابعها المجتمع الدولى عن كثب، وهى نتاج لتماسك ووحدة الشعب الكردستانى، مشيرا إلى أنه سعى دائما لإقامة شراكة مع بغداد إلا أنها كانت دائما تخترق الاتفاقات ولا تحترم الشراكة.

واختتم رئيس إقليم كردستان حديثه مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاقات ومفاوضات جدية مع المجتمع الدولى عقب الاستفتاء، وسيكون هناك حد زمنى لا يزيد عن عامين سيتم فيه حل مشاكل الإقليم وسيكون الانفصال وقتها بشكل كامل عن العراق.