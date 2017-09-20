قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم ان موضوع توطين النازحين السوريين او اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان غير مطروح من قبل اي طرف.

وقال في تصريح للصحفيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان "موقف لبنان من التوطين معروف لدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وما قيل في الامم المتحدة حول اللاجئين السوريين في دول الجوار هو موقف سياسي لا يجبر احدا على العمل به ولا يلزمنا".

واضاف "ليس هناك قرار دولي بهذا الشأن وفي رأيي لن يصدر قرار دولي يلزم بتوطين هؤلاء في اماكنهم ولا داعي لاعطاء الموضوع اكبر من حجمه".

وكان مجلس النواب اللبناني اصدر في جلسة عامة عقدها اليوم الاربعاء ردا على ما طرحه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الامم المتحدة بشأن توطين النازحين ، جدد فيها التأكيد على موقف لبنان الحازم برفض التوطين على اراضيه والوارد في مقدمة الدستور اللبناني.

وكان الرئيس الامريكي اقترح في الكلمة التي القاها امام الجمعية العامة للامم المتحدة امس اعادة توطين اللاجئين السوريين في اقرب الدول الى بلدهم الاصلي ما يسمح بمساعدتهم ويمكنهم في النهاية من العودة الى سوريا والمساهمة في اعادة اعمارها.