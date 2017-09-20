بحث مشروع انشاء مركز عربي لاسترداد الاموال المنهوبة

دعت وكيل ادارة الفتوى والتشريع د.فاتن الطخيم اليوم الى تطوير العمل القضائي في الدول العربية من خلال تنظيم هيئات قضايا الدولة.

وقالت الطخيم في تصريح على هامش مشاركتها في المؤتمر ال13 لرؤساء هيئات قضايا الدولة ان هدف المؤتمر دراسة مسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم هيئات قضايا الدولة في الدول العربية للمساهمة في بلورة السياسة القانونية وتطوير العمل القضائي وتهيئة المناخ المناسب للامان القانوني وتهيئة الارضية اللازمة لخدمة الاقتصاد في بلدانها وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية.

ولفتت الطخيم الى وجود بعض الاختلافات بين هذه الهيئات في الدول العربية بخاصة في ما يتعلق بطبيعتها ومجال تدخلها نظرا لما تفرضه الخصوصيات التي تميز انظمة هذه الدول تبعا لظروف كل بلد.

واكدت اهمية ما هو معمول به في عدد من الدول لجهة الزامية ادخال الهيئة في كل الدعاوى مهما كان اختيارها مما يمكنها من مراقبة سير الدعوى والتدخل عند الاقتضاء من اجل الدفاع عن مصالح الدولة.

وقالت انه يضاف الى دور هذه الهيئات مهمة وقاية اشخاص القانون العام من المنازعات وهو دور استباقي فرضته العديد من العناصر والتجارب لتفادي طرح النزاع امام القضاء والتخفيف عن كاهل المحاكم واختصار الوقت والاجراءات عبر ايجاد حلول بديلة عبر سلوك الاجراءات الودية وابرام المصالحات وتقديم النصائح والاستشارات".

وتشارك دولة الكويت بوفد برئاسة الطخيم في المؤتمر ال13 الذي انعقد على مدار يومين في بيروت لبحث مشروع نظام انشاء مركز عربي لاسترداد الاموال المنهوبة الى جانب مشروع الاتفاقية العربية للتعاون بين هيئات وادارات هيئات قضايا الدولة.

وشارك في المؤتمر الذي ينظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية ممثلون عن لبنان والسعودية والعراق وفلسطين وقطر ومصر والمغرب