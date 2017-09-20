ارسل الجيش التركي اليوم وحدات من القوات الخاصة الى بلدة (ريحانية) المتاخمة للحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على الحدود.



وذكرت وكالة (أناضول) التركية للأنباء ان رتلا عسكريا يقل وحدات من القوات الخاصة بكامل معداته العسكرية وصل الى (ريحانية) ثم انتقل باتجاه الحدود السورية.



وكان الجيش التركي ارسل في الأيام الماضية تعزيزات عسكرية ثقيلة الى القوات المتمركزة على الحدود مع سوريا بولايتي (كليس) و(هطاي) جنوب تركيا.



وكان الجيش التركي اطلق مناورت عسكرية منذ يومين في منطقة (سيلوبي - خابور) بمدينة (شيرناق) المتاخمة للحدود العراقية.



في سياق متصل اجتمع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم بشكل منفصل مع قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدرك.

ويأتي الاجتماع يلدريم مع القادة العسكريين الاتراك قبل موعد انعقاد مجلس الأمن القومي المقرر يوم الجمعة المقبل لتحديد موقف تركيا الرسمي بشأن التطورات الجارية في العراق وسوريا.