افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) اليوم النسخة الاولى من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور (سهيل) بمشاركة 14 شركة كويتية في مجال الاسلحة وذخائر الصيد ومستلزمات البر والرحلات.

وقال المدير العام ل(كتارا) د.خالد السليطي في تصريح صحفي عقب الافتتاح ان المعرض يؤكد ما تبذله المؤسسة العامة للحي الثقافي من جهود في تعزيز الهوية واحياء التراث والمحافظة عليه.

واضاف السليطي ان المعرض يأتي تلبية لاحتياجات الهواة والمهتمين من التجار وغيرهم اذ يجمع تحت مظلته كبرى الشركات المحلية و العالمية.

واوضح ان المعرض سجل في نسخته الاولى مشاركة دولية كبيرة ضمت حيث 95 شركة من 15 دولة عربية واجنبية وحوالي 500 طير من كافة انواع الصقور.

وافاد ان المعرض تميز بتنوع وتعدد عروض الشركات المختصة ببيع مستلزمات الصيد والكشتة والسفاري اضافة الى الركن الخاص بالاسلحة والذخيرة الذي يقام بالتعاون مع وزارة الداخلية القطرية.

واكد ان اللجنة المنظمة حرصت على ان تكون الشركات العارضة من افضل الشركات العالمية لاسلحة الصيد اضافة الى عرض جميع مرفقات الاسلحة من مناظير وقطع غيار وملابس المقناص.

واشار الى ان المعرض يضم كذلك اجنحة ثقافية لعدد من الدول منها المغرب وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان والتي تقدم كل منها موروثها الثقافي في مجال الصيد والصقور.

ويعد المعرض من اكبر المعارض الدولية المتخصصة في الصقور وجاء تلبية لاحتياجات الصقارين في قطر والمنطقة حيث يوفر كل ما يتعلق بمجال الصيد والصقور.

ويتضمن المعرض الذي يستمر خمسة ايام العديد من الفعاليات والانشطة ومنها مزاد للصقور ومعارض خاصة بالصقور والصيد وجناحا للحرف اليدوية الخاصة بالصيد ولوازم الصقور.

وتضم المشاركة الكويتية كلا من شركة البوري للاسلحة وشركة الهدف لمعدات الصيد والفروسية وشركة رماي للاسلحة وذخائر الصيد وشركة نقوشي للبنادق الهوائية ومركز هاشم الصليلي لابحاث الصقور وتجارتها وشركة زهاب للرحلات البرية والبحرية ومصنع كشته للوازم البر والرحلات.

كما تضم المشاركة الكويتية شركة مقناص المغرب لتنظيم رحلات الصيد ووكيل تايني لوك لاجهزة تتبع الصيد وشركة الصيادون العرب لتنظيم رحلات الصيد والمقناص حول العالم ومجموعة العايش انترناشيونال للوازم البر والبحر ومؤسسة رامادان لمستلزمات البر والرحلات ومؤسسة كوموفلاج للوازم الرحلات البرية والبحرية ومكتب ومربط مساعد مرزوق عوينان العازمي لبيع الصقور ومستلزماتها