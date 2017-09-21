عدن ـ إياد أحمد ووكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات بوباء «الكوليرا» في محافظات اليمن تقترب من 700 ألف حالة، منذ انتشار المرض أواخر أبريل الماضي.

وأشار تقرير صادر عن المنظمة إلى أنه تم تسجيل 698 ألفا و371 حالة اشتباه بالمرض منذ أبريل الماضي.

وأضاف التقرير أنه تم أيضا تسجيل ألفي و101 حالة وفاة مرتبطة بالوباء خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون 25.2% من إجمالي الحالات المشتبه فيها، فيما يمثل الأطفال دون سن 18 عاما 55.5%. وحسب التقرير، سجلت حالات الإصابة والوفاة في 22 محافظة، في حين ظلت محافظة «أرخبيل سقطرى»، شرقي البلاد، بعيدة عن الوباء.

ميدانيا، واصلت قوات الشرعية مسنودة بدعم من قوات التحالف العربي البرية والجوية تقدمها في مدينة حرض بمحافظة حجة الحدودية وتمكنت من الوصول إلى منطقة الحثيرة المحاذية لمدينة ميدي من جهة الحد الجنوبي للسعودية، بالتزامن مع تقدم مماثل شرق حرض.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية اليمنية إن قوات من الحزام الأمني بدعم من التحالف دخلت مديرية مودية وسط محافظة أبين مؤخرا، دون أي مقاومة من تنظيم القاعدة، مؤكدة أن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على أجزاء واسعة من المديرية وسط ترحيب شعبي كبير، بعد أسبوع من سيطرة تلك القوات على بلدة «الوضيع» مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.