أعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى حل للازمة الخليجية في أسرع وقت.

وقال ترامب خلال لقائه مع امير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس «نحن الآن نعمل على حل مشكلة في الشرق الأوسط وأعتقد اننا سنحلها»، مضيفا: «لدي شعور قوي ان الازمة ستحل سريعا جدا»، واصفا امير قطر بـ «الصديق القديم».

من جانبه، رحب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالجهود الأميركية في هذا الصدد، قائلا «كما قلت سيدي الرئيس لدينا مشكلة مع جيراننا وتدخلك سيساعد كثيرا وأنا واثق من اننا سنجد حلا لهذه المشكلة».

وأضاف: «لطالما قلنا إننا منفتحون على الحوار لحل الأزمة وسوف نبقى كذلك».

وفي سياق متصل، قال البيت الابيض في بيان عقب اللقاء ان الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا أهمية الاستثمارات الثنائية بين البلدين والتي ستوفر المزيد من فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

وبالنسبة للأزمة الخليجية ذكر بيان البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي وأمير قطر «ناقشا سبل حل الأزمة واستعادة الوحدة في المنطقة بين شركاء الولايات المتحدة من اجل تعزيز الاستقرار الاقليمي ومواجهة تهديد إيران».

وأضاف البيان ان «ترامب اعرب عن تقديره لتنفيذ قطر مذكرة التفاهم التي وقعها مع الولايات المتحدة حول مكافحة الارهاب»، مشددا على اهمية «اتخاذ خطوات اضافية لمتابعة الالتزام بتعهدات قمة الرياض ووقف تمويل الارهابيين».