أعلن العراق اليوم الخميس بدء هجوم لطرد مقاتلي تنظيم داعش من منطقة الحويجة التي تقع غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط.



يأتي الهجوم الذي أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أربعة أيام من إجراء استفتاء على استقلال الأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال العراق بما في ذلك كركوك.



وقال العبادي إنه يعتبر الاستفتاء "غير دستوري" ودعا حكومة إقليم كردستان إلى إلغائه.



وتعتبر الحويجة التي تقع إلى الشمال من بغداد وقطاع من الأراضي على الحدود مع سوريا غربي العاصمة العراقية هما آخر منطقتين تحت سيطرة تنظيم داعش في العراق.



كان التنظيم قد بسط سيطرته على حوالي ثلث الأراضي العراقية عام 2014.