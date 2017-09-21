وصف وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونج هو، توعُّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "تدمير كوريا الشمالية تماما" إذا هددت الولايات المتحدة، بأنه "نباح ".

وقال ري للصحفيين في نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الجمعة إن ترامب لن يستطيع أن يخيف الكوريين

الشماليين بـ "نباح الكلب هذا".

وكان ترامب خلال خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، قد حذر بيونغيانغ، من أنه إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى الدفاع عن نفسها أو حلفائها، "لن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية تماما".

وقال ترامب إن "الرجل الصاروخ (في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية) يقوم بمهمة انتحارية لنفسه ونظامه".

وفي وقت سابق من هذا الشهر فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بشأن برامجها النووية والصاروخية الباليستية بهدف الحد من مصادر دخل بيونغيانغ جزئيا من خلال الحد من صادرات النفط إلى البلاد.