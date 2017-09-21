أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن قلقه الشديد من احتمال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمه الغرب مع إيران.

جاء ذلك عقب لقاء لجابريل بشأن الاتفاق النووي مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا على هامش أعمال

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال جابريل إنه على الرغم من عدم وجود أي دلائل على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق إلا أنه "ومن ناحية أخرى فعلينا أن نكون

بالغي القلق من أن يتم تدمير الاتفاق لأن الوضع الحالي هو أن الولايات المتحدة لا تعتبر الاتفاق كافيا".

وحسب جابريل فإن وزراء خارجية الدول الست بما فيها الولايات المتحدة نفسها اتفقوا على أن إيران ملتزمة بالاتفاقية ولكن الأميركيين منزعجون من أن سياسة إيران في مجالات أخرى لم تتغير، وأشار على سبيل المثال إلى الدور الإيراني في نزاعات مثل النزاع في اليمن ولبنان.

وقال جابريل إنه كان هناك خلال اللقاء "رسالة واضحة" من الولايات المتحدة بأنها "ليست مستعدة للاستمرار في هذا الاتفاق".

غير أن وزير الخارجية الألماني أكد أن هناك نية لبذل كل الجهود الممكنة خلال الأسابيع المقبلة لإنقاذ الاتفاق.

وحذر جابريل الولايات المتحدة في وقت سابق أمس الأربعاء في نيويورك من إنهاء الاتفاق النووية مع إيران قائلا إن "تمدير الاتفاق النووي مع إيران سيكون انتكاسة كبيرة".

ورأى جابريل أن فسخ هذا الاتفاق "خطر كبير على السلام والاستقرار في المنطقة".

وتحدث جابريل عما سماه "وضعا صعبا للغاية" ، وقال: "أعتقد أن هذا الوضع يمكن أن يدفع بنا لصراعات ومخاطر كبيرة على الصعيد الدولي".