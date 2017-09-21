أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتفاق النووي الإيراني يعمل كما يجب رغم وجود بعض الثغرات.

وقالت موغيريني للصحافيين، مساء أمس الأربعاء، عقب ترؤسها اجتماعا وزاريا للأمم المتحدة في نيويورك ضم وزراء خارجية الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران إن جميع الأطراف ملتزمة بالاتفاق.

وأضافت أن "الاتفاق النووي الإيراني ليس اتفاقا ثنائيا أو سداسيا أو سباعيا بل هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ولذلك هو ملزم قانونا".

ووصفت موغيريني المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الوزاري، بأنها "صريحة ومفتوحة" وتم الاتفاق خلالها على أن جميع الأطراف تنفذ الاتفاق بالكامل.

واشارت الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعمل تحت اشراف الامم المتحدة وافقت على التزام ايران بالاتفاق ثماني مرات حتى الآن.

وحول ما اذا كانت الولايات المتحدة تنظر في الخروج من الاتفاق قالت موغيريني ان "المجتمع الدولي لا يمكن أن يتحمل تفكيك اتفاق يعمل ويخدم اغراضه"،مضيفة ان هذا الاتفاق "منع برنامجا نوويا وحال دون التدخل العسكري".