قال متحدث باسم الحكومة السعودية، إن المملكة سترفع اليوم الخميس، الحجب عن المكالمات التي تجري باستخدام تطبيقات الإنترنت لكن مثل هذه الاتصالات ستخضع لإشراف ورقابة.

وقال عادل أبو حيمد المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، لتلفزيون العربية، أمس الأربعاء، إن القواعد الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين وحجب المحتوى الذي ينتهك قوانين المملكة.

وعندما سئل إن كان بإمكان السلطات أو الشركات فرض رقابة على التطبيقات أجاب "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن مستخدما يقوم باستخدام تطبيق للاتصال المرئي أو المسموع دون أن يكون هناك إشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سواء كان هذا التطبيق دوليا أو داخليا".