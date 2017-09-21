أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس، حصولها على 100 طن من المساعدات الإنسانية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية لصالح مسلمي ميانمار الفارين الى (بنغلاديش).

وقالت المنظمة في بيان إن "المساعدات ستغادر العاصمة السعودية الرياض اليوم محملة بالخيام وأفرشة النوم والأغطية وسلال غذائية متوجهة إلى (شيتاغونغ) ببنغلاديش".

وأضافت أن "المساعدات التي تبرع بها المركز تغطي احتياجات حوالي 420 ألفا من مسلمي (ميانمار) الذين فروا من أعمال العنف في ولاية (راخين) الشمالية ويواصلون تدفقهم إلى منطقة (كوكس بازار) في بنغلاديش منذ 25 أغسطس.

وأوضحت المنظمة أن المساعدات سيتم توزيعها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة هناك على الآلاف من مسلمي ميانمار الذين وصلوا حفاة عراة في حالة يرثى لها يعيشون في العراء في ظروف صعبة جدا على جانب الطريق أو في المناطق الغارقة في الوحل حول المستوطنات المؤقتة الكبيرة في (كوتوبالونغ) و(بالوخالي).