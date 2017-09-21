شهدت شوارع باريس مسيرات اليوم في جولة ثانية من المظاهرات والإضرابات التي دعت إليها نقابات عمالية متشددة احتجاجا على إصلاح قانون العمل، الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت مارسيليا أول مدينة كيرى شهدت مسيرات، وذلك قبل يوم من توقيع الحكومة على مرسوم من شأنه منح الإصلاحات قوة القانون .

وأفادت صحيفة لا بروفنس الفرنسية بأن عدد المشاركين في المسيرة بدا أقل مقارنة بأول يوم مظاهرات دعا إليه اتحاد نقابات العمال " سي جي تي " في 12 سبتمبر الجاري.

وقد شارك آنذاك 225 ألف شخص في المظاهرة للاحتجاج على الإصلاحات، التي يقول ماكرون إنها ضرورية لإعطاء أصحاب العمل مرونة وثقة لتوظيف موظفين جدد.

وتخشى النقابات من أن الإصلاحات سوف تضعف حماية الموظفين ومناصبهم.

ويشار إلى أن اتحاد "سي جي تي" هو الوحيد ضمن ثلاثة اتحادات الذي يدعو للإضراب والمظاهرات حتى الآن، وعلى الرغم من المظاهرات في 12 سبتمبر الجاري كانت كبيرة إلا أن الإضراب كان له تأثير محدود.