أكد مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان، أن أستفتاء الإقليم على الاستقلال عن العراق سيجري في موعده المقرر، يوم 25 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا آخر التطورات والمستجدات السياسية، اضافة إلى مسألة إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان.

وقال بيان لرئاسة اقليم كردستان، إن" ماكرون أشاد بدور اقليم كردستان في محاربة تنظيم داعش، واحتضان النازحين من المناطق التي شهدت معارك بين القوات الأمنية ومسلحي

داعش"، مؤكدا دعم بلاده لوحدة العراق، وحقوق شعب كردستان في اطار الدستور العراق.

وأشار البيان إلى أن ماكرون طلب من بارزاني، تأجيل إجراء الاستفتاء، الا أن بارزاني أكد أن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد، لافتا الى أن أبواب الحوار لم تغلق، وسيبدأ الاقليم حوارا مع بغداد بعد اجراء الاستفتاء.