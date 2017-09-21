اعلن قائد عملية تحرير الحويجة الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله اليوم تحقيق تقدم في عمليات تحرير القضاء جنوب غربي محافظة كركوك من قبضة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وقال الفريق يارالله في بيان له إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير قرى (عين كاوة) و(حوشترلوك-حصاروك) و(سرناج الصغرى) و(سرناج الكبرى) و(شندر العليا) و(عدلة) و(فاطمة) و(محمود) و(قوج) (خرباتي) لتكمل الجزء الأول من المرحلة الاولى لعمليات تحرير الحويجة.

من جهته قال قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت في بيان ان قطعات الشرطة الاتحادية قتلت 45 من عناصر (داعش) ودمرت سبع مركبات مفخخة في اطار سعيها لتحرير ايسر مدينة الشرقاط غربي الحوجية.

ومن جانبها توقعت قيادة العمليات المشتركة في العراق وجود ما بين 800 و 1500 عنصر من تنظيم (داعش) في مدينة الحويجة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العميد يحيى رسول في مؤتمر صحفي ببغداد ان هذه الاعداد قدرت بناء على معلومات اجهزة الاستخبارات العراقية وبالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية لقوات التحالف الدولي .

وبين ان "معظم الارهابيين الموجودين حاليا في الحويجة هم من المقاتلين الاجانب اضافة الى عناصر محليين من العراقيين المنخرطين ضمن التنظيم الإرهابي" .

وكشف عن ان "قيادة العمليات تلقت معلومات استخبارية تفيد بوجود خلافات داخلية واقتتال بين عناصر التنظيم قبل انطلاق العمليات العسكرية لتحرير الحويجة بين المقاتلين الاجانب من جهة والارهابيين العراقيين من عناصر التنظيم من جهة اخرى على خلفية رغبة البعض تسليم نفسه للقوات العراقية" .

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي قد اعلن في وقت سابق انطلاق المرحلة الاولى من عملية تحرير الحويجة "وفاء لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الاراضي العراقية وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية"