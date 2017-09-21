صرح وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي اليوم بأن اللجنة الفنية المشتركة بين العراق والكويت قطعت خطوات متقدمة ومهمة بهدف الاسراع في تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز الخام العراقي الفائض عن الحاجة من حقل الرميلة الى الكويت .

وقال وزير النفط العراقي ، في تصريح صحفي ، إن "اللجنة المشتركة استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بذلك ، وهي تضع الآن اللمسات الأخيرة من أجل تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة القريبة القادمة" .

وأضاف أن "الاتفاق ينص على تصدير كمية 50 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الخام من حقل الرميلة في محافظة البصرة ضمن المرحلة الأولى وصولاً الى 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا ضمن المرحلة الثانية للاتفاقية" .

ورحب اللعيبي بـ "مصادقة الجانب الكويتي على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي النفط العراقية والبترول الكويتية وصدور مرسوم أميري بالموافقة على ما تضمنته المذكرة حول تطوير واستغلال الحقول الحدودية المشتركة وبما يخدم مصلحة البلدين".

ووصف اللعيبي مصادقة الجانب الكويتي بـ "الانجاز الكبير الذي تحقق بعد عقود من الزمن ، وهو يضع الأمور في نصابها الصحيح ويسهم في تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين ويعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع فرص الاستثمار وآفاق التعاون المشترك".