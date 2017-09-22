حاول مئات البوذيين في ميانمار منع شحنة مساعدات من الوصول إلى مسلمي الروهينغا في ولاية راخين، حيث تتهم الأمم المتحدة الجيش بالتطهير العرقي. من جهتها، أكدت حكومة ميانمار في يانغون أمس ان نحو 300 راهب بوذي هاجموا قافلة مخصصة لإغاثة مسلمي الروهينغا، شرقي إقليم أراكان، محاولين تدمير محتوياتها من المساعدات الإنسانية.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيسة الحكومة (مستشارة الدولة) أونغ سان سوتشي، ان الواقعة حدثت في وقت متأخر من ليلة أمس الأول، بمدينة سيتواي (عاصمة أراكان)، عندما أجبر الرهبان البوذيون نحو 50 شخصا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل محتويات قافلتهم الإغاثية إلى أحد الأرصفة البحرية.