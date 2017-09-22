أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، امس عن عقوبات جديدة تستهدف كوريا الشمالية، عبر معاقبة الأشخاص والمؤسسات التي تواصل علاقاتها التجارية مع بيونغ يانغ.



ونقلت وسائل إعلام أميركية عن ترامب قوله، تعقيبا على الأمر التنفيذي الجديد، إنه يشمل «توسيعا كبيرا لصلاحياتنا باستهداف شركات ومؤسسات مالية تعمل على تسهيل التجارة مع كوريا الشمالية».



وأشار إلى أنه فوض وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوشن، بـ «استهداف أي فرد أو كيان يمارس تجارة البضائع أو الخدمات أو التقنيات» مع بيونغ يانغ.



وكشف ترامب أن الأمر التنفيذي يتضمن أيضا فقرة عن «اعتراض شبكات الشحن والتجارة التابعة لكوريا الشمالية»، مشددا على أن العقوبات الجديدة «تستهدف بلدا واحدا فقط وهو كوريا الشمالية».



وتابع أنه تناهى إلى مسامعه أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أبلغ البنك المركزي الصيني بـ «وقف العمل فورا مع كوريا الشمالية»، معربا عن رغبته بشكره على «خطوته الجريئة جدا».وجاءت تصريحات ترامب خلال غداء عمل عقده، امس، مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وفق المصدر نفسه.



وفي وقت سابق من أمس استخف وزير خارجية كوريا الشمالية بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير بلاده بشكل كامل، ووصفه بأنه «نباح كلب»، مؤكدا ان بيونغ يانغ لن يردعها هذا الخطاب.



وما ان وصل وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، حتى انهالت الاسئلة عليه من الصحافيين حول خطاب ترامب.



ورد ري يونغ-هو فيما كان يدخل فندقه في نيويورك قائلا «هناك مثل يقول ان الكلاب تنبح والقافلة تسير». وأضاف «اذا كانوا يحاولون احداث صدمة لنا بصوت نباح كلب فإنهم بلا شك لديهم احلام كلاب».