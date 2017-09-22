أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فجر أمس، انطلاق عملية تحرير قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك من سيطرة تنظيم «داعش».

وقد أعلن قائد العملية، الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله أمس تحقيق تقدم في عمليات تحرير القضاء جنوب غربي محافظة كركوك من قبضة تنظيم «داعش».

وأضاف الفريق يارالله في بيان له إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير قرابة 11 قرية وقضاء، منها قرى (عين كاوة) و(حوشترلوك ـ حصاروك) و(سرناج الصغرى) و(سرناج الكبرى) و(شندر العليا) و(عدلة) و(فاطمة) و(محمود) و(قوج) (خرباتي) لتكمل الجزء الأول من المرحلة الاولى لعمليات تحرير الحويجة. من جهته، قال قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت في بيان ان قطعات الشرطة الاتحادية قتلت 45 من عناصر (داعش) ودمرت سبع مركبات مفخخة في اطار سعيها لتحرير أيسر مدينة الشرقاط غربي الحوجية.

من جانبها، توقعت قيادة العمليات المشتركة في العراق وجود ما بين 800 و1500 عنصر من تنظيم (داعش) في مدينة الحويجة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العميد يحيى رسول في مؤتمر صحافي ببغداد ان هذه الاعداد قدرت بناء على معلومات اجهزة الاستخبارات العراقية وبالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية لقوات التحالف الدولي.

وكان العبادي انتقل أمس الأول، إلى جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وعقد اجتماعا موسعا مع قادة الجيش والقوات المشاركة في معركة تحرير قضاء الحويجة والجانب الشرقي من قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين الشمالية.