وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أمس، خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشديد اللهجة ضد طهران من منبر الأمم المتحدة بأنه خطاب «رعاة بقر ورجال عصابات».

واعتبر خامنئي بحسب ما ورد على موقعه الإلكتروني أن كلمة ترامب بمنتهى «السخافة والبلاهة والاضطراب والبعد عن الواقع»، وأن «لغة رعاة البقر ورجال العصابات» التي اتهم ترامب باستخدامها «لم تكن نابعة عن شجاعته بل عن انفعال وفشل وقصر نظر».

وتابع في كلمة ألقاها لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، إحدى هيئات الحكم في إيران، أن «ما قاله رئيس الولايات المتحدة لا يشرف الأمة الأميركية ونخب هذا البلد تشعر بالخزي لوجود رئيس مثل ترامب على رأسها ولتصريحاته».

وقال إن «حقد» القادة الأميركيين على إيران مرده «وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودورها المؤثر الذي أسهم في إفشال مخططات أميركا والكيان الصهيوني في المنطقة».