مع اقتراب الانتخابات التشريعية الألمانية تتخوف برلين من تدخل روسي، لاسيما مع تأكيدها على أن موسكو سعت منذ سنتين إلى زعزعة موقع المستشارة أنجيلا ميركل بواسطة عمليات قرصنة معلوماتية وكذلك بدعم اليمين المتطرف المعادي للهجرة.



وتحسبا، وضعت الهيئة الألمانية المكلفة بالتعامل مع الكوارث والأزمات الخطيرة خطة طارئة لإبلاغ المواطنين في حال بث أخبار كاذبة بصورة مكثفة، بحسب ما أوردت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ».

وأعرب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيار عن ارتياحه لهذه الاستراتيجية الاستباقية، مشيرا إلى عدم وجود «أي مؤشر إلى تدخل من بوتين في الانتخابات»، لكنه أضاف «ربما تخلوا عن ذلك، أو ربما سيحصل لاحقا».



في غضون ذلك، أعلنت شرطة برلين ان عددا من الشخصيات الألمانية، بمن فيهم زوج المستشارة أنجيلا ميركل، تلقوا رسائل تهديد مكتوبة باللغة العربية وتحتوي على مسحوق ابيض او شفرات حلاقة.



وقالت الشرطة ان هذه الرسائل التي أرسلت قبل أيام معدودة من الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد، تلقاها في المجموع 5 اشخاص، بينهم زوج ميركل يواكيم سوير الذي وصلت الرسالة الى منزله الزوجي في برلين، وقد احتوت هذه الرسائل جميعها على مسحوق ابيض بينما احتوى بعضها على شفرات حلاقة ايضا.



وبحسب الموقع الالكتروني لشبكة التلفزيون العامة ايه ار دي «فان الرسائل كتبت بلغة عربية ركيكة وحملت توقيع جماعة تطلق على نفسها اسم الجماعة السلفية الألمانية وتضمنت تحذيرا يقول: مميت، لا تلمس».

وطمأنت الشرطة الى ان المسحوق الابيض ليس ضارا.

ورجح أحد الذين وجهت اليهم هذه الرسائل وهو النائب عن حزب الخضر هانز- كريستيان شتروبيل ان يكون اليمين المتطرف وراء هذه الخطوة.



وقال «هناك احتمال بأن يكون مرسلو (الرسائل) اشخاصا من اليمين المتطرف على الرغم من استخدام اللغة العربية»، مذكرا بقضية العسكري الألماني الذي خطط لتنفيذ اعتداءات ضد شخصيات من اليسار متقمصا هوية لاجئ سوري، لكن امره انفضح وهو ينتظر محاكمته.